Loretta Schrijver is maandag teruggekeerd als presentatrice van Koffietijd nadat ze om medische redenen een tijd afwezig was. In de uitzending vertelde ze aan medepresentator Patrick Martens dat het goed met haar gaat.

"Ik ben er weer en daar ben ik heel blij om", zei Schrijver. "Ik voel me goed. Misschien hier en daar nog wat ongemakjes, maar dat verdwijnt allemaal vanzelf als je weer bij Koffietijd bent en naast Patrick staat."

De 66-jarige Schrijver, die vorig jaar te horen kreeg dat ze een vroeg stadium van darmkanker had, bedankte de kijkers voor de steunberichten die ze heeft ontvangen. De presentatrice ging vorig jaar mei onder het mes en onderging eerder dit jaar een hersteloperatie, waardoor ze nog enkele maanden uit de roulatie was.

Eerder dit jaar overleed haar hond Flip, die regelmatig in Koffietijd te zien was. In de uitzending van maandag liet Schrijver weten dat ze een nieuw hondje uit Portugal heeft geadopteerd. Zorra, zoals het dier heet, wordt de nieuwe "Koffietijd-hond".