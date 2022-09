Ranomi Kromowidjojo is zaterdag getrouwd met Ferry Weertman, zo deelt de oud-topzwemster op Instagram. Het stel verloofde zich in 2019.

"Bedankt familie en vrienden voor de onvergetelijke dag en fantastisch feest", schrijft de drievoudig olympisch kampioene.

De 32-jarige Kromowidjojo en de dertigjarige Weertman zijn sinds 2015 samen. Ze leerden elkaar al in 2013 kennen tijdens het wereldkampioenschap in Barcelona en kwamen elkaar twee jaar weer tegen tijdens een trainingskamp. Daarvoor had de zwemster een relatie met oud-zwemmer Pieter van den Hoogenband.

In 2008 won Kromowidjojo met de Nederlandse zwemsters olympisch goud op de 4x100 vrije slag. In 2012 voegde ze daar individuele olympische titels op de 50 meter en 100 meter vrije slag aan toe. Begin dit jaar zette ze per direct een punt achter haar loopbaan.