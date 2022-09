Realityster en stylist Roy Donders verwacht samen met zijn vriendin Michelle een kind. Dat deelt het stel zondag in een vlog op YouTube.

De twee waren zichtbaar in shock toen er twee streepjes verschenen bij de zwangerschapstest. "Ik ben laatst nog naar het ziekenhuis geweest om mezelf te laten testen en daar zeiden ze dat ik langzaam werkend zaad heb en een verminderde productie van zaadcellen", zegt Donders.

Hij voegt eraan toe dat Michelle net is gestopt met de pil. "Nu is het gelijk de eerste keer raak", zegt hij verbaasd. "Heel leuk, maar even in shock", reageert Michelle als Donders haar vraagt wat ze ervan vindt.

In maart werd duidelijk dat Donders verliefd is op Michelle. Hij was daar zelf erg verrast over, zei hij destijds. De realityster had in het verleden een langdurige relatie met Marvin, met wie de relatie eindigde in een grote openbare ruzie.