Art Rooijakkers heeft zijn stem terug, meldt hij op Instagram. De presentator had last van een poliep, waaraan hij geopereerd is. Na honderd dagen rust is hij nu hersteld.

De afgelopen periode moest Rooijakkers noodgedwongen communiceren via een stemassistent. "Die tijd is voorbij", vertelt hij in een zelf opgenomen video.

"Ik vind het eng om dit hardop te zeggen. Na honderd dagen stilte en verschillende operaties doet mijn stem het weer. Ik mag mijn dochters weer voorlezen en weer aan werk en plannen denken. Mijn stem klinkt weer zoals-ie hoort te klinken."

Wegens zijn stemproblemen is de 46-jarige Rooijakkers een tijd niet te zien geweest op televisie en niet te horen op de radio. Zo was hij niet aanwezig in het tweede seizoen van B&B Vol liefde.