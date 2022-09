De langstzittende Britse vorstin, koningin Elizabeth II, overleed donderdag op 96-jarige leeftijd. Verschillende Hollywoodsterren herdenken haar. "Trots dat ik uit het Elizabethaanse tijdperk kom."

De Britse actrice Helen Mirren vertelt aan The Hollywood Reporter dat ze in de rouw is om de dood van de koningin. "Samen met de rest van mijn land. Ik ben er trots op dat ik kan zeggen dat ik uit het Elizabethaanse tijdperk kom. Als er een definitie van adel is, dan belichaamde Elizabeth Windsor dat."

Helen Mirren ontmoet koningin Elizabeth. Helen Mirren ontmoet koningin Elizabeth. Foto: ANP

Zanger Elton John, die ook Brits is, tweet dat hij door de vorstin geïnspireerd raakte. "Ze leidde het land door de zwaarste en donkerste tijden, met elegantie, fatsoen en een oprecht warme uitstraling. Ze maakte een enorm deel uit van mijn leven, vanaf mijn jeugd tot ook nu nog."

"Rust zacht, Hare Majesteit de koningin Elizabeth II", schrijft realityster Kris Jenner op Twitter. "Gracieus, toegewijd, elegant, onvergetelijk. Vandaag en voor altijd: we zullen ons haar herinneren als een van de grootste leiders die onze wereld ooit gekend heeft. Ik stuur mijn liefde en condoleances aan de koninklijke familie."

Ozzy Osbourne, die recentelijk nog besloot om vanuit de VS terug te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk, zegt via Twitter dat ook hij rouwt om het overlijden van "onze grootste koningin". Met "pijn in het hart" schrijft hij: "De gedachte aan een Engeland zonder koningin Elizabeth II is vreselijk."

"Mijn hele leven is Hare Majesteit Koningin Elizabeth II er altijd geweest", deelt de internationale popster Mick Jagger, die eveneens van Britse afkomst is. Hij tweet verder: "Ik zag in mijn kinderjaren haar bruiloftshoogtepunten op televisie. Ik herinner me haar als prachtige jonge vrouw, maar ook als zeer geliefde grootmoeder van de natie. Mijn innige deelneming gaat uit naar de koninklijke familie."

Ook veel Bollywoodsterren reageerden op het overlijden van de koningin. Sushmita Sen deelt op Twitter haar kleurrijke herinnering aan de Britse vorstin: "Wat een ongelooflijk en gevierd leven!!! Ze hield van kleuren en beleefde elke schakering, in één mensenleven... De ware verpersoonlijking van KONINGIN!!! Rust in vrede koningin Elizabeth II."