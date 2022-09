Afrojack en zijn vrouw Elettra Lamborghini zijn donderdagavond met de schrik vrijgekomen, nadat hun privévliegtuig op de luchthaven van Deurne in België van de landingsbaan raakte. De Nederlandse dj deelde op Instagram beelden waarop te zien is dat het toestel stilstaat aan het einde van de baan.

"We hadden net veel geluk dat ons vliegtuig in het gras voorbij de landingsbaan tot stilstand kwam. Ik en mijn vrouw zijn geen van beide gewond geraakt", schrijft hij in zijn Stories.

Waardoor het vliegtuig naast de landingsbaan belandde is niet duidelijk. Op de beelden is te zien dat ook de politie ter plaatse was. Later op de avond deelde het stel ook nog een foto die op het politiebureau is genomen.

Nick van de Wall, zoals Afrojack in het echt heet, staat in zijn bericht ook stil bij het feit dat hij vrijdag zijn 35e verjaardag viert. "Tel je zegeningen, vier het leven", aldus de dj.