Zac Efron is depressief geraakt door het volgen van een zeer strikt dieet- en fitnessregime ter voorbereiding op zijn rol in Baywatch. Door het vele trainen en filmen raakte zijn slaapritme in de war en leed de acteur aan slapeloosheid.

In een gesprek met Men's Health vertelt Efron dat hij zware fitnesstrainingen moest volgen. Daarbij volgde hij een strikt dieet en at hij elke dag dezelfde drie maaltijden per dag.

Ook moest de 34-jarige acteur Lasix gebruiken, een middel dat de water- en zoutuitscheiding via de urine bevordert. Daarmee kon hij sneller een lager vetpercentage bereiken.

"Ik kreeg last van slapeloosheid, sliep een paar uur per nacht. Ik raakte enorm depressief", vertelt Efron. "Het duurde echt weer een tijdje voordat ik alles weer op de rit had. Uiteindelijk werd de depressie toegeschreven aan het te langdurig gebruiken van Lasix."

Efron is uiteindelijk niet blij met hoe hij eruitzag in Baywatch, waarin hij een strandwacht speelde en dus vaak met ontbloot bovenlijf is te zien. "Het ziet er nep uit. Ik heb liever iets meer lichaamsvet."

Het duurde ongeveer een half jaar voordat hij zich weer enigszins goed voelde. "Ik droomde er altijd van hoe het zou voelen om niet altijd ultiem fit te zijn. Wat als ik mezelf eens liet gaan? Dus dat deed ik dan ook en dat was een succes. Ik was helemaal niet gelukkig, ontdekte ik."