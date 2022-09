Nicolas Cage en zijn vrouw Riko Shibata hebben hun eerste kind verwelkomd. De 27-jarige Shibata is woensdag in Los Angeles bevallen van een meisje. Volgens People heeft zij de naam August Francesca Coppola gekregen.

In januari maakten de twee bekend een kindje te verwachten. Drie maanden later onthulde de 58-jarige Cage in The Kelly Clarkson Show op de Amerikaanse televisie dat ze een meisje zouden krijgen.

Ook zei hij haar te willen vernoemen naar John Lennon. Shibata en Cage hebben uiteindelijk dus niet voor de naam Lennon Augie gekozen.

August, vernoemd naar Cage' overleden vader, is de eerste dochter voor de acteur, die al twee zonen heeft uit eerdere relaties.

De baby is het eerste kind voor Shibata, die werkzaam is als ondernemer. Cage en Shibata trouwden vorig jaar februari. Ze leerden elkaar via gezamenlijke vrienden kennen in Japan toen Cage aan de film Prisoners of the Ghostland (2021) werkte.