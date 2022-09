Ricky Martin zegt dat hij nog altijd veel last heeft van de valse beweringen van zijn neef. Dennis Sánchez, de man in kwestie, beweerde dat hij is misbruikt door de zanger. Hij trok zijn aanklacht weer in, maar Martin beweert dat hij nog steeds wordt lastiggevallen en bedreigd en stapt daarom naar de rechter.

Het familielid van de zanger stuurt Martin regelmatig berichtjes via Instagram, meldt Rolling Stone. Sánchez eist geld van de artiest en zegt dat hij "doorgaat met het verspreiden van beschuldigingen die de reputatie van Martin enorm kunnen schaden" als hij dat niet krijgt.

Daarnaast zegt Martin dat zijn carrière behoorlijk heeft geleden onder de valse misbruikbeschuldiging die de zoon van zijn zus eerder deed. De Puerto Ricaanse zanger zegt contracten te hebben verloren en zou hierdoor minstens 10 miljoen dollar zijn misgelopen. Ook eist hij 20 miljoen dollar schadevergoeding van zijn neef. "Martin vreest voor de veiligheid van zichzelf en zijn gezin."

In de rechtbankpapieren is te lezen dat Sánchez Martin al een tijd lastigviel voordat hij naar buiten kwam met de beschuldiging van seksueel misbruik. Toen de zanger deze berichten negeerde, zocht zijn neef contact met de media en beweerde hij dat hij zeven maanden een seksuele relatie met zijn oom had.

Sánchez spande een rechtszaak aan, maar trok zijn aanklacht later weer in. "Ik wens hem het beste en hoop dat hij het licht ziet", zei Martin daarover. "Een leugen kan zo veel aanrichten."