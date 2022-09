Angelina Jolie is naar de rechter gestapt. De actrice beweert dat haar ex Brad Pitt al jarenlang bezig is om de volledige controle te krijgen over Château Miraval, de Franse wijngaard die zij ooit samen kochten. De acteur doet dit volgens Jolie uit wraak.

De actrice zegt volgens CNN dat Pitt sinds de scheiding "actief bezig is om het bedrijf volledig in eigen handen te krijgen". Na de aankoop in 2008 was het acteurskoppel gezamenlijk eigenaar van Château Miraval, waarvan Jolies helft in handen was via haar eigen bedrijf Nouvel. Dit bleef onveranderd na hun scheiding in 2016.

Jolie beweert dat Pitt na hun breuk "alle macht wilde hebben over het wijnbedrijf". Zo zou Pitt de winst hebben gebruikt voor persoonlijke uitgaven, zoals de renovatie van een zwembad en de bouw van een opnamestudio. Ook zou hij aandelen van het wijnbedrijf gratis hebben weggegeven aan een vriend.

Toen Jolie hier meer over wilde weten, zou de acteur deze informatie bewust hebben achtergehouden. De actrice wilde daarom uit Château Miraval stappen en haar aandeel in het bedrijf aan haar ex verkopen.

Kort voordat de twee dit op papier zouden vastleggen, zou Pitt ineens een aantal "onredelijke en irrelevante" voorwaarden hebben gesteld. Hij eiste dat Jolie bij het tekenen van de verkoop ook zou vastleggen dat ze niet meer in de openbaarheid zou spreken over de gebeurtenissen die hebben geleid tot het mislukken van hun huwelijk.

"Pitt wist dat een groot deel van Jolies bezittingen in Nouvel zat en gebruikte dat in zijn poging Jolie te dwingen akkoord te gaan met zijn onredelijke voorwaarden", is te lezen in de rechtbankpapieren van de nieuwe zaak.

Jolie zou zijn mishandeld door Pitt

Uiteindelijk stapte Jolie in oktober 2021 uit Château Miraval en verkocht ze haar aandeel aan het bedrijf van een Russische oligarch. Daarop stapte Pitt naar de rechter, want hij beweerde dat hij nooit goedkeuring had gegeven voor de verkoop. Volgens de acteur had de oligarch "verkeerde bedoelingen" met het gekochte aandeel.

Jolie eist een schadevergoeding van 250 miljoen dollar in de door haar aangespannen zaak. Het nieuws volgt enkele weken nadat de actrice haar ex-man had aangeklaagd wegens een vermeende mishandeling. Pitt zou Jolie door elkaar geschud hebben en haar bij haar hoofd hebben vastgepakt. Daarbij zou hij haar hebben uitgescholden en zijn uitgevallen tegen hun zoon Maddox.

Pitt en Jolie waren twee jaar getrouwd, maar al veel langer samen: bij de aankondiging van de scheiding in 2016 waren ze twaalf jaar een koppel. Jolie was al moeder van zoon Maddox en dochter Sahara toen ze een relatie kreeg met Pitt. Hij adopteerde de twee kinderen een jaar later. Samen kreeg het acteurskoppel nog vier kinderen: Pax, Shiloh en tweeling Vivienne en Knox.