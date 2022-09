Billie Lourd is weer zwanger. De Amerikaanse actrice onthulde het nieuws woensdag tijdens de première van de film Ticket To Paradise in Londen.

De American Horror Story-actrice toonde op de rode loper trots haar bollende buik aan de aanwezige pers. De dertigjarige Lourd, de dochter van Star Wars-ster Carrie Fisher, heeft met haar man al een tweejarige zoon.

De actrice trouwde afgelopen maart met acteur Austen Rydell.