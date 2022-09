Peter Gillis gaat bezwaar maken tegen een woensdag opgelegde dwangsom van 1 miljoen euro, laat hij woensdag weten. De gemeente Peel en Maas had de Massa is Kassa-realityster die dwangsom opgelegd vanwege het huisvesten van arbeidsmigranten op een van zijn vakantieparken.

Tijdens controles in vakantiepark De Berckt in het Limburgse Baarlo is volgens de gemeente gebleken dat er arbeidsmigranten werden gehuisvest. Dat mag niet; alleen recreatie is er toegestaan.

De gemeente constateerde in 2020 al dat er arbeidsmigranten in het park woonden. De gemeente legde Gillis toen een dwangsom van 250.000 euro op om ervoor te zorgen dat die bewoners daar vertrokken.

In mei van dit jaar constateerde de gemeente volgens een woordvoerder dat de arbeidsmigranten er nog steeds zaten, en ook daarna werd deze overtreding enkele malen geconstateerd. Daarop sprak de gemeente het voornemen uit het maximale bedrag van 1 miljoen euro te gaan innen bij Gillis.

Gillis diende een bezwaar in, maar dat werd afgewezen door de gemeente, die woensdag besloot de dwangsom van 1 miljoen euro te innen. Gillis kan nog bezwaar maken bij een gemeentelijke commissie. Dat gaat hij ook doen, laat zijn woordvoerder weten.

Gillis wil vergunning die maar niet komt

Volgens Gillis is de vordering van de gemeente verjaard. De woordvoerder zegt dat de gemeente Gillis' bedrijf Oostappen Groep drie jaar geleden gevraagd heeft niet langer arbeidsmigranten te huisvesten op het vakantiepark.

Gillis vroeg vervolgens een vergunning aan om woningen voor de migranten te bouwen op een voormalige autoracebaan naast De Berckt, zegt zijn woordvoerder. "Kennelijk plaatst de overheid vraagtekens bij de integriteit van de succesvolle zakenman die het hart op de tong heeft. We zijn nu inmiddels drie jaar verder en er is nog steeds geen vergunning."

"Dus als de gemeente wat voor deze arbeidsmigranten wil betekenen, kunnen ze haast maken met de vergunningverlening, en dan gaat Peter Gillis meteen bouwen."

Volgens het Landelijk Bureau Bibob, dat de vergunningen en de ondernemer onder de loep nam, bestaat er een grote kans dat Gillis de vergunningen voor criminele doeleinden gebruikt. Daarom is de aanvraag voor zijn vakantiepark niet goedgekeurd.

De familie Gillis is al lang in opspraak. Zo verdenkt het Openbaar Ministerie Gillis er officieel van dat hij zijn vriendin Nicol Kremers heeft mishandeld.