Thijs Römer heeft zijn agenda voor de komende tijd leeggehaald. De acteur heeft het afgelopen jaar te veel gewerkt en neemt daarom rust, verklaart zijn manager.

Römer speelde het afgelopen jaar spindoctor Kay van de Linde in de dramaserie Het jaar van Fortuyn en werkte mee aan de komische dramaserie Jos, waarin hij David speelde.

Eerder werd gecommuniceerd dat Römer zou meewerken aan de nieuwe film Oei, ik groei, maar hij ontbrak woensdag in de aankondiging van de castleden. Daar heeft de 44-jarige acteur zelf voor gekozen, liet de productiemaatschappij achter de film weten.

Römer kwam in het voorjaar in opspraak nadat een twintigjarige vrouw hem via Twitter had beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag toen ze veertien jaar oud was. Römer ontkent de beschuldigingen.

"Tot op heden voelde ik mij niet genoodzaakt hierop te reageren", schreef de acteur in mei op Twitter. "Het verhaal over een toentertijd veertienjarig meisje waarmee ik grensoverschrijdend contact zou hebben gehad gaat mij als vader van een tienerdochter en weldenkend mens echter een brug te ver." De vrouw liet later weten dat ze er spijt van had dat ze haar beschuldigingen via Twitter had gedeeld, maar nam ze niet terug.

Het is nog niet bekend wanneer Römer zijn werk weer oppakt.