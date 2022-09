Lewis Capaldi heeft het syndroom van Gilles de la Tourette. Dat heeft de zanger dinsdag bekendgemaakt in een Instagram Live-sessie met zijn fans. De Schotse zanger krijgt botox geïnjecteerd om tics in zijn schouder te onderdrukken.

"Ik krijg stuiptrekkingen in mijn schouder als ik opgewonden, blij, nerveus of gestrest ben", vertelt de 25-jarige zanger. "Het gebeurt constant. De ene dag is het pijnlijker of ongemakkelijker dan de andere."

"Maar soms gebeurt het ook maanden niet", voegt Capaldi eraan toe. "Het is niet zo erg als het eruitziet. Ik dacht eerst dat ik een vreselijke slopende ziekte had. Dus tourette vind ik dan wel prima. Verder ben ik supergezond."

Mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette ontwikkelen vaak tics, zoals plotselinge bewegingen en geluiden waar ze geen controle over hebben. Voorbeelden daarvan zijn snel met de ogen knipperen, de schouders optrekken of korte fluitgeluiden maken. Slechts een klein deel van de patiënten scheldt en vloekt.

Capaldi is bekend door onder meer zijn hits Someone You Loved en Before You Go. De afgelopen jaren hadden die platen ook een notering in de Top 2000. De Schotse zanger was in augustus op onder meer Lowlands te zien.