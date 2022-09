Nikkie de Jager is dinsdag getrouwd met haar vriend Dylan Drossaers. De make-upartiest deelt een foto van de ceremonie op Instagram.

"Mr. & Mrs. Tutorials", schrijft De Jager, verwijzend naar haar naam op YouTube: NikkieTutorials. De YouTuber laat haar volgers weten dat ze volgende week in een video meer van haar huwelijksdag zal laten zien.

De Jager en Drossaers maakten in augustus 2019 bekend dat ze verloofd waren. De Songfestival-presentatrice werd tijdens een vakantie in Italië ten huwelijk gevraagd. De 28-jarige De Jager en de 27-jarige Drossaers leerden elkaar in 2018 kennen.

De Jager liet twee jaar geleden weten dat ze wel kinderen zou willen met Drossaers. "De enige persoon met wie ik kinderen zou willen krijgen is Dylan. We hebben het erover gehad en we zouden het heel fijn vinden om te kijken wat de opties zijn. Niet nu, maar de wens is er", zei ze destijds.