Yvonne Coldeweijer heeft een roddel over Arjen Lubach van haar juicekanaal Life of Yvonne verwijderd en toegezegd die niet opnieuw te plaatsen, vertelt Lubachs advocaat desgevraagd aan NU.nl. De roddelvlogger ontving een brief van de advocaat, nadat ze had beweerd dat de presentator achter de schermen grensoverschrijdend gedrag vertoont.

Coldeweijer bracht de presentator in verband met grensoverschrijdend gedrag. Dit deed zij via Instagram Stories, die 24 uur lang te zien zijn op haar kanaal.

Enkele Stories die Coldeweijer op haar profiel heeft uitgelicht (en dus langer te zien blijven), heeft zij beloofd te verwijderen.

Coldeweijer bevestigt tevens dat ze een brief heeft gehad van de advocaat die Lubach heeft ingeschakeld. Dat deed de presentator na het verschijnen van "ongefundeerde beschuldigingen op het juicekanaal" van Coldeweijer.

"Voor ons is hiermee de zaak tegen haar afgesloten", laat het management van Lubach weten. "Arjen en zijn team concentreren zich verder met veel plezier en enthousiasme op het nieuwe seizoen van De Avondshow met Arjen Lubach."

Verbetering: Eerder vandaag schreven we dat Coldeweijer helemaal geen roddels meer over Lubach zal plaatsen. Maar in een Instagram-verhaal heeft ze laten weten dat dit niet klopt.