Tijs van den Brink is voorlopig niet te zien bij de talkshow Op1. De presentator is geveld door het coronavirus, zo schrijft hij maandag op Twitter.

"Voorlopig geen Dit is de Dag of Op1 voor mij. Eindelijk, na 2,5 jaar, geveld door het coronavirus. Goed ziek van…", schrijft de 52-jarige televisiemaker bij een foto van een positieve test.

Van den Brink presenteert de talkshow elke dinsdag namens de EO samen met Giovanca Ostiana. Het is niet duidelijk of iemand Van den Brink vervangt en wie dat dan is.