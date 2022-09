Loretta Schrijver had uitzaaiingen van darmkanker in haar lever, vertelde de presentatrice zaterdag bij RTL Boulevard. De inmiddels herstelde Schrijver is vanaf 12 september weer te zien in het RTL 4-programma Koffietijd.

De presentatrice was lange tijd uit de roulatie nadat bij haar een beginnende vorm van darmkanker was geconstateerd.

Ze zegt nu tegen RTL Boulevard tijdens haar behandeling tegen de ziekte veel sombere momenten te hebben gekend.

De 66-jarige Schrijver ging vorig jaar mei voor het eerst onder het mes vanwege een verdacht plekje. In juni werd duidelijk dat het om darmkanker ging. Begin dit jaar werd ze opnieuw opgenomen voor een hersteloperatie.