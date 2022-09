Thomas Berge en zijn vriendin Elianne krijgen een zoontje. De 32-jarige zanger deelde op Instagram beelden van de 'gender reveal party' waarop te zien is dat ze blauwe rook uit een bus laten komen.

"We kunnen niet wachten tot we ons prachtige kindje in onze armen kunnen nemen", schrijft Berge, die al een zoon heeft uit een eerdere relatie.

De zanger maakte in juli bekend dat hij en zijn vriendin hun eerste kind samen verwachten. "We hebben nog nooit zoveel blijdschap, dankbaarheid en vooral liefde gevoeld. Jij bent meer dan welkom en we kunnen niet wachten om je te ontmoeten", schreef hij toen op Instagram.