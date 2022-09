Bill Murray is beroofd van zo'n 185.000 dollar aan digitale valuta. De Amerikaanse acteur had het digitale geld slechts enkele uren daarvoor opgehaald tijdens een veiling voor het goede doel. Dat meldt de in crypto gespecialiseerde nieuwswebsite Coindesk vrijdag.

Murray veilde donderdag enkele NFT's, non-fungible tokens, om de opbrengst ervan aan een goed doel te schenken. Een hacker roofde enkele uren na de sluiting van de veiling de digitale portemonnee van de acteur leeg.

De diefstal werd op tijd opgemerkt door onder meer het team van Murray. Er kon worden voorkomen dat ook de NFT's van de acteur gestolen werden. Daar zitten waardevolle exemplaren bij, waaronder een NFT van Damien Hirst. Het team van Murray heeft aangifte gedaan van de roof.

Het goede doel waarvoor de opbrengst was hoeft overigens niet te treuren om de verloren donatie. De laatste bieder zou volgens Coindesk hebben aangeboden om het gestolen geld te vervangen.