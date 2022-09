Het belangrijkste in het leven van Naomi Campbell is momenteel haar eenjarige dochter. Dat vertelt het 52-jarige Britse topmodel, dat maar weinig loslaat over haar dochter, in gesprek met het Franse tijdschrift Madame Figaro.

"Elke nacht breng ik haar in slaap door slaapliedjes te zingen", vertelt Campbell. "Ik moet haar adem op me voelen."

Hoewel haar dochter pas een jaar oud is, ziet Campbell de persoonlijkheid van haar dochter al duidelijk worden. "Ze is heel daadkrachtig, vrolijk, nieuwsgierig en dynamisch. Ze loopt en leert in een verrassend tempo. Ik neem haar overal mee naartoe. Verschillende plekken ervaren is heel vormend voor een kind. Zo ben ik ook opgegroeid", zegt Campbell.

Ook reageert het model op kritiek dat ze 'pas' na haar vijftigste moeder is geworden. "Daar ben ik me van bewust, maar het maakt me niets uit. Ik wilde moeder worden", legt het model uit.

"Ik ben ervan overtuigd dat elke vrouw weet wanneer ze er klaar voor is om een ​​kind te krijgen. Mijn dochter arriveerde precies op het juiste moment. Het gevoel heeft niet echt iets met leeftijd te maken, het draait om levenservaring en instinct." Campbell heeft altijd geweten dat ze moeder wilde worden. "Maar ik realiseerde me niet hoeveel vreugde een baby me zou brengen."

Campbell maakte in mei 2021 bekend dat ze moeder is geworden. In een interview met Vogue vertelde ze dat de mensen die ervan op de hoogte waren dat ze een kind zou krijgen op één hand te tellen waren. De naam van haar dochter maakt de Britse niet bekend. Wel heeft Campbell gedeeld dat haar dochter niet geadopteerd is.