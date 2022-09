Ye is verslaafd aan porno. De 45-jarige artiest schrijft donderdag in een (inmiddels verwijderd) Instagram-bericht dat het zijn gezin vernietigd heeft. Ook raadt hij Victoria Villarroel, de voormalige assistent van zijn ex-schoonzus Kylie Jenner, af om zich te lenen tot een Playboy-shoot, "zoals Kim deed".

Ye noemt Hollywood "een gigantisch bordeel". Ook op Instagram is volgens de artiest te veel pornografisch beeldmateriaal te zien. "Ik heb te maken met de verslaving die Instagram promoot."

Hij plaatst de tekst bij een foto van Villarroel en richt zich in zijn bericht ook tot haar. "Laat je niet lenen tot een Playboy-shoot, zoals Kylie en Kim deden onder invloed van hun moeder Kris Jenner." Kylie Jenner en Kim Kardashian stonden respectievelijk in 2019 en 2007 in het magazine Playboy.

Ye zegt dat hij ook zijn dochters North (9) en Chicago (4) wil beschermen tegen de beelden op Instagram.

De rapper was sinds 2014 samen met Kardashian. Hun relatie strandde begin 2021. Naast North en Chicago hebben ze ook nog zoons Psalm (6) en Saint (3).