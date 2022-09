Sterrin Smalbrugge is oververmoeid en gaat daarom dit najaar niet op theatertour, vertelt de reptielendeskundige donderdag op Instagram. Ze schrijft dat het een moeilijke keuze is, maar dat haar gezondheid vooropstaat.

Het afgelopen half jaar is Smalbrugge drie keer erg ziek geweest, schrijft ze op Instagram. "Ik ben mezelf de afgelopen jaren voorbijgelopen en heb veel te veel hooi op mijn vork genomen." Ze vertelt dat haar lichaam wel signalen gaf dat het niet goed ging. "Maar ik negeerde ze, want ik hou van mijn werk. Ik heb mijn lesje geleerd en ga vanaf nu beter naar mijn eigen lichaam luisteren."

Smalbrugge legt uit dat ze heel graag theater maakt, maar dat het wegens haar introverte persoonlijkheid veel van haar vraagt. "Het is zwaar voor mij om de shows te repeteren, uit te voeren en heel het land door te reizen. Ik vind het voor de kinderen en iedereen die ernaar heeft uitgekeken erg jammer, maar ik hoop op jullie begrip."

De 28-jarige ecoloog zegt wel te zoeken naar een alternatieve oplossing waarbij ze haar fans toch kan ontmoeten.

Smalbrugge is bekend van haar programma's Reptielengek en De Grote Reptielenshow. Ook was ze een van de deelnemers in Expeditie Robinson.