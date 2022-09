De Ierse acteur Jack Gleeson, beter bekend als Joffrey uit Game of Thrones, is getrouwd met zijn vriendin Róisín O'Mahony. De ceremonie vond afgelopen weekend plaats.

Gleeson werd met zijn rol als Joffrey Baratheon in Game of Thrones de slechterik van de serie. De dertigjarige Gleeson speelde tussen 2011 en 2014 vier seizoenen lang de rol van het verafschuwde personage. Nadat zijn karakter om het leven was gekomen, besloot de acteur zijn carrière op een lager pitje te zetten.

Patsy Lynch, de priester die het huwelijk sloot, plaatste op Twitter enkele beelden van het feest. Hij schrijft erbij dat het een "eenvoudige en waardige" dienst was.