Roxeanne Hazes kijkt er enorm naar uit om volgend jaar van de partij te zijn bij het evenement Beste Zangers Live. De zangeres verwacht een heel fijne reünie met de collega's met wie ze momenteel te zien is in het muziekprogramma.

"In de groepsapp die we samen hebben, hadden we al zoiets van: kunnen we het niet nog keer doen? Nu komt er dus echt een reünie", vertelt Hazes, die nog iedere week voor de buis zit voor het programma.

De aflevering van Beste Zangers waarin Hazes' muziek centraal stond, maakte eerder deze maand veel los bij de kijker. De zangeres vertelde onder meer over de "nare vorm van heimwee" die ze opliep door een "opstapeling van trauma's" uit haar jeugd en dat ze haar moeder miste na het overlijden van haar vader.

Volgens Hazes was er tijdens de opnames een sfeer ontstaan die uitnodigde tot openhartige gesprekken over hoogte- en dieptepunten in iemands leven. "Het klinkt cliché, maar je vergeet op een gegeven moment de camera's, en dan komen de mooie verhalen", zegt ze.

'Kracht van Beste Zangers is dat er een vertrouwensband ontstaat'

Vooral de passage over heimwee riep veel herkenning op bij de kijker. "Ik stond ervan te kijken dat ik daarna zo veel berichtjes kreeg van mensen die mijn verhaal herkenden. Ik ben toch elke keer een beetje gespannen of mensen het wel leuk vinden. Ik kan het ook niet loslaten. Ik heb best lang stilgezeten en dat maakt me ook een beetje onzeker."

De kracht van Beste Zangers is volgens Hazes vooral dat iedereen zich openstelt voor elkaars muziek en dat er tijdens de opnameperiode een vertrouwensband ontstaat. "In het begin was het doodeng om direct voor je collega's te zingen. Ik sta nog liever voor een volle zaal met allemaal geblurde gezichten. Maar we waren zo'n hechte groep, waardoor je het ook snel loslaat."

Hazes heeft al een idee wat ze wil zingen tijdens Beste Zangers Live: Ik Drink, het Ramses Shaffy-lied dat ze vertolkte in de uitzending van Claudia de Breij. "En ik zou het ook leuk vinden om nog een duet te doen."