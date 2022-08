Jan Roos en Dennis Schouten van RoddelPraat hebben besloten om toch geen vergoeding aan John de Mol te betalen. Het duo moest de mediamagnaat compenseren voor zijn inkomstenverlies. Ook moest het juicekanaal valse informatie over de familie van De Mol rectificeren.

In april van dit jaar eiste De Mol een rectificatie van RoddelPraat, omdat Roos en Schouten in het programma uitspraken hadden gedaan over de familie van de mediamagnaat.

In een uitzending zeiden ze bewijs te hebben dat de familie De Mol 5.000 euro zou hebben betaald aan getuigen in de mishandelingszaak die Shima Kaes tegen haar ex Johnny de Mol heeft aangespannen. Dat is volgens John de Mol niet waar.

Volgens RoddelPraat eist De Mol nu een bedrag van 55.000 euro in een bodemprocedure. Roos en Schouten zeggen bovendien dat zij via de advocaat van De Mol te horen hebben gekregen dat hij van plan is "het verdienmodel van RoddelPraat kapot te maken".

Roos en Schouten gaan in hoger beroep. Zij zullen een lijst met getuigen oproepen in de rechtbank. Daaronder zijn John en Johnny de Mol, Kaes en meerdere anderen, van wie de namen nog onbekend zijn.

Ook zullen de presentatoren een schadevergoeding indienen vanwege onder andere reputatieschade. Het duo ziet de zaak naar eigen zeggen met vertrouwen tegemoet.

'Procederen tegen een miljardair gaat heel lang duren'

Het verzoek tot rectificatie werd eerder dit jaar wel door Roos en Schouten ingewilligd. Ze knipten de beelden uit de uitzending. Het tweetal ging destijds niet in hoger beroep tegen De Mol.

"Dat heeft te maken met drie dingen. Het eerste is dat wij nu al weten dat procederen tegen een miljardair heel lang gaat duren en veel geld gaat kosten", zei Schouten destijds.

"Het tweede is dat we misschien wel mensen in gevaar brengen als het tot een kort geding komt. En ten derde hebben we nóg een hoger beroep lopen en willen we ook gewoon een programma maken", vervolgde Schouten, verwijzend naar een rechtszaak waarin RoddelPraat met zangeres Famke Louise verwikkeld is.

Vanavond om 18.00 uur wordt het volledige verhaal bekendgemaakt op het YouTube-kanaal van RoddelPraat.