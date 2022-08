Leonardo DiCaprio heeft zijn relatie met actrice en model Camila Morrone verbroken, melden meerdere Amerikaanse media. De twee waren sinds 2018 samen.

DiCaprio en Morrone waren voor het eerst samen te zien tijdens de Oscar-uitreiking in 2020. Hun woordvoerder wil het nieuws over de mogelijke relatiebreuk niet bevestigen.

Morrone vertelde in 2019 in een interview met Los Angeles Times dat ze het vervelend vindt dat mensen haar vooral kennen als "de vriendin van". "Je moet ook een eigen identiteit hebben. Ik snap dat mensen mij met hem associëren, maar ik ben er zeker van dat dit in de loop van de tijd minder wordt."

De actrice was te zien in films als Never Goin' Back en Death Wish. Binnenkort maakt ze haar opwachting in de nieuwe Amazon Prime-serie Daisy Jones & The Six. DiCaprio is momenteel bezig met de opnames van de film Killers of the Flower Moon van Martin Scorsese.