Khloé Kardashian vindt het ouderschap niet vanzelfsprekend. Volgens de realityster moet iedereen juist nu de opvoeding van jonge kinderen serieus nemen, zegt de realityster dinsdag in ELLE.

"Tegenwoordig hebben kinderen op zo'n jonge leeftijd al toegang tot zo veel informatie. Dat is heel eng", zegt ze in het tijdschrift.

Kardashian, die in juli aankondigde een tweede kind te verwachten met haar ex-vriend Tristan Thompson, zegt dat het moederschap haar uitdaagt. Maar ze geniet er ook van. "Ik weet dat het een cliché is, maar ik vind alles leuk aan moeder zijn - zelfs de moeilijke dingen. Het is een eer en een cadeau om mijn kinderen tot volwassenen te mogen vormen."

De realityster probeert haar dochter zo goed mogelijk op te voeden. Inclusiviteit is daarbij voor haar en haar familie erg belangrijk. Kardashian wil dat haar dochter True zich door de media gerepresenteerd voelt.

"Er bestaat nergens een standaard vrouw, dus er zouden ook geen standaard modellen moeten zijn. Nu ik moeder ben, wil ik dat mijn dochter elke versie van zichzelf, haar vrienden en haar familie terugziet in de media. Ik wil dat ze zich erkend voelt."