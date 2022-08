Het populaire datingprogramma B&B Vol liefde beleefde vorige week de laatste aflevering. In het slot was te zien dat vier van de acht deelnemende B&B-eigenaren de liefde vonden. Maar hebben die relaties standgehouden?

Hans en Petra

In eerste instantie leek Hans, eigenaar van een bed and breakfast in het Franse Dégagnac, niet te kunnen kiezen tussen kandidates Annemarie en Petra. Toen eerstgenoemde vertrok, leken de vlinders niet gelijk rond te fladderen tussen Hans en Petra. Maar in de slotuitzending was te zien dat hij toch een romantische kus met haar deelde.

En die relatie is nog steeds gaande, vertelde Hans tegen RTL Boulevard. Hij sprak van een "pril stadium" en zei: "De toekomst zal het uitwijzen." Bij Jinek voegde hij dinsdagavond nog toe dat hij en Petra "erg op elkaar gesteld zijn".

Astrid en Harmjan

Een van de grootste verrassingen van het datingprogramma is de liefde tussen Astrid en Harmjan. In een van de laatste afleveringen liet Astrid, die een bed and breakfast heeft in Oostenrijk, weten dat "er in haar hart alleen ruimte was voor haar twee kinderen". Maar in de slotuitzending vertelde ze dat Harmjan al snel terugkeerde naar Oostenrijk en dat de liefde helemaal is opgebloeid.

En die situatie is onveranderd gebleven. Sterker nog, de vrachtwagenchauffeur heeft zelfs zijn baan opgezegd en gaat vanaf september in de bed and breakfast van zijn kersverse vriendin werken. "Ik ben de gelukkigste vrouw op aarde", aldus Astrid.

Martijn en Fenna

Op sociale media was kandidaat Martijn goed voor een stortvloed aan berichten. Al kort na zijn ontmoeting met Fenna liet hij haar weten dat hij tot over zijn oren verliefd was. Dat leek Fenna wat te benauwen. Ze had het naar haar zin in Portugal en bij Martijn, maar dat ze al in de familie werd verwelkomd, leek haar wat te snel te gaan.

Toch is het ook bij dit stel (vooralsnog) goed afgelopen. De in Bonaire wonende Fenna heeft net als Harmjan haar baan opgezegd en verhuist naar Portugal. Ze trekt niet gelijk bij Martijn in, maar gaat wel in de buurt wonen zodat ze elkaar vaak kunnen zien.

Richard en Simone

De voormalige mosselvisser met een B&B (in aanbouw) in Portugal en de Noord-Hollandse Simone hadden gelijk een klik. En die klik bleef, want andere vrouwen die Richard bezochten werden al snel door hem weggestuurd. De twee waren regelmatig zoenend in beeld te zien en in de slotaflevering namen ze met tranen afscheid van elkaar.

Toch heeft juist hun relatie niet standgehouden, maakte Richard dinsdagavond bekend in RTL Boulevard. Hij heeft het contact afgebroken, omdat er toch geen sprake was van verliefdheid. "Ik wil shinen en iemand moet mij laten shinen", zei Simone in Jinek. "Dat doet hij niet."