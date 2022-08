Demi Lovato zou willen dat ze had gewacht met het maken van documentaires over haar leven vol worstelingen met verslavingen. Dat zegt de dertigjarige artiest in een interview met het Amerikaanse muziektijdschrift Alternative Press.

"Ik wilde dat ik gewacht had totdat ik mijn leven meer op orde had, want nu is mijn verhaal al verteld terwijl het nog niet af is", aldus Lovato.

Demi Lovato: Dancing with the Devil (2018) is de recentste documentaire over Lovato. Daarin wordt de bijna fatale overdosis drugs van de artiest in 2018 beschreven. Na het programma liet Lovato zich opnemen in een afkickkliniek om van de alcohol- en drugsproblemen af te komen.

"Nuchter zijn werkt goed voor mij. Niks anders", zegt de zangeres nu. "Mocht ik ooit weer zo'n intieme blik op mijn leven laten zien, dan geef ik liever een interview of schrijf ik een boek. Ik wil kunnen zeggen: dit ben ik, opgegroeid en volwassen."

Lovato, die wereldwijd doorbrak met de hoofdrol in de Disney Channel-film Camp Rock, is voorlopig niet van plan om nog meer documentaires over haar leven te maken. "Eerlijk gezegd ben ik het beu om naar mezelf te kijken. En ik denk dat andere mensen waarschijnlijk ook genoeg van me gezien hebben", zegt Lovato. "En als ze dat gevoel niet hebben, kunnen ze naar mijn muziekvideo's kijken."