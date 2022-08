Ozzy Osbourne verhuist mede vanwege het wapengeweld in de Verenigde Staten terug naar Engeland. De 73-jarige zanger vertelt in de Britse krant The Observer dat hij er genoeg van heeft dat er in Amerika "elke dag mensen worden vermoord".

Osbourne deelde eerder dit jaar dat hij en zijn vrouw Sharon na 25 jaar teruggaan naar hun geboorteland. Toen gaf de rocker de hoge belasting nog als voornaamste reden. Nu vertelt hij genoeg te hebben van het geweld. "God mag weten hoeveel mensen zijn doodgeschoten bij schietpartijen op scholen. En ook die massaschietpartij tijdens een concert in Las Vegas... Het is fucking bizar."

De zanger zegt daarnaast dat hij in Engeland begraven wil worden. "Ik ben Engels. Ik wil terugkomen. Maar ik moet wel zeggen dat als mijn vrouw zegt dat we in Timboektoe moeten gaan wonen, ik ook meega. Maar nee, het is nu tijd om naar huis te gaan."