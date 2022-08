Dj Tiësto heeft zaterdagavond op sociale media de geboorte van zijn zoontje Viggo Tiësto Verwest bekendgemaakt. De 53-jarige Tijs Verwest, zoals de artiest heet, is voor de tweede keer vader geworden.

De kleine is volgens de dj "eerder dan verwacht" geboren, maar toch maken hij en zijn moeder Annika het goed.

"Zoals jullie je kunnen voorstellen, is het onmogelijk voor mij om nu van hun zijde te wijken", verontschuldigt Tiësto zich. De dj zou zaterdag namelijk optreden in de AYU Dayclub in Las Vegas, maar dit kan vanwege de geboorte van zijn zoontje niet doorgaan.

"Ik zal jullie vandaag missen, maar ik ben op 3 september weer terug", belooft de dj. "Sorry voor iedereen die dit weekend met mij wilde feesten. Ik kan niet wachten om het goed te maken met jullie!"

Dj Tiësto en Annika Backes trouwden in 2019 en hadden samen al een kindje, dochter Viola Margreet. Zij werd in november 2020 geboren.