Voor Geraldine Kemper was de ophef over de laatste cover van LINDA. een leermoment, vertelt ze vrijdag aan Renze Klamer in het radioprogramma Renze. Vorige week ontstond commotie over de weinig inclusieve borstenfoto op de omslag van het blad. De presentatrice staat door deze ervaring nog wat sterker in haar schoenen.

Kemper is een van de modellen die met ontbloot bovenlijf op de cover staat. Ze ziet de opschudding die de foto veroorzaakte als een "goed zelfreflectiemoment".

De presentatrice beseft nu dat ze als covermodel best eisen mag stellen aan wie naast haar op de foto komen. "Daar heb ik van geleerd", zegt ze. "Het is goed dat er een gesprek op gang is gekomen en dat we er met z'n allen van hebben geleerd."

Kemper staat samen met andere BN'ers als Gaby Blaaser, Fockeline Ouwerkerk, Joy Delima en Lauren Verster op de omslag van het tijdschrift. Online kwam er kritiek, omdat mensen vonden dat de modellen niet divers en inclusief genoeg waren. De presentatrice liet toen gelijk al weten de reacties te begrijpen.