Rapper Donnie is voor de tweede keer vader geworden. Woensdag is zijn zoon Sorèn Luka geboren, vertelt de rapper donderdag op Instagram.

In april kondigde Donnie aan dat hij voor de tweede keer vader zou worden. "Eindelijk mag ik het zeggen: baby nummer twee is on the way", schreef de inmiddels 28-jarige artiest destijds. "Release date augustus 2022", voegde hij er grappend aan toe.

Donnie, bekend van hits als Bon Gepakt en Frans Duits, werd in februari 2020 vader van zoon Odín Donny. De rapper en zijn vriendin Lois zijn ruim acht jaar een stel.