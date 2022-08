Nick Cannon wordt voor de tiende keer vader. De presentator en komiek die de afgelopen jaren geregeld in het nieuws kwam omdat hij kinderen had verwekt bij verschillende vrouwen, kondigt aan dat Brittany Bell weer zwanger is. Met haar heeft hij al twee kinderen.

"De tijd stond stil en toen gebeurde dit", schrijft Cannon op Instagram bij een video waarin Bell voor een fotoshoot poseert met haar babybuik. De presentator figureert zelf ook in het filmpje.

De 41-jarige Cannon werd in juni nog voor de achtste keer vader toen zoon Legendary ter wereld kwam. Het jongetje is zijn eerste kind met Bre Tiesi. Abby De La Rosa, de moeder van de eenjarige tweeling Zion en Zillion, zou momenteel zwanger zijn van het negende kind van Cannon. Beiden hebben dat nog niet bevestigd.

In 2011 werd Cannon voor het eerst vader toen hij tweeling Moroccan en Monroe verwelkomde met zangeres Mariah Carey. Enkele weken na de geboorte van de tweeling die Cannon met De La Rosa kreeg, werd nog een zoon geboren. Dat jongetje, dat de presentator kreeg met Alyssa Scott, overleed vijf maanden later aan een hersentumor.