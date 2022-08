Los Angeles moet in totaal 31 miljoen dollar (ruim 31 miljoen euro) betalen aan Vanessa Bryant en Chris Chester, nabestaanden van de slachtoffers van een helikoptercrash in januari 2020. De twee hadden een rechtszaak aangespannen omdat hulpverleners foto's van het wrak met daarin de overledenen hadden doorgestuurd.

Vanessa Bryant verloor bij het ongeluk haar dertienjarige dochter Gianna en haar echtgenoot, basketballegende Kobe Bryant (41). Ook de vrouw en dertienjarige dochter van Chester kwamen om het leven bij de helikoptercrash in Calabasas, even buiten de stad Los Angeles.

Volgens de advocaten van Bryant en Chester gingen de beelden van het wrak, waaronder close-ups van de slachtoffers, onder meer rond tijdens een gala van de brandweer. Ook zou een politieagent in een kroeg foto's hebben laten zien aan een barman en deelden medewerkers van de politie de beelden met elkaar tijdens het spelen van videogames.

De twee nabestaanden klaagden de stad aan voor het schenden van hun privacy en voor emotionele schade. Hun advocaten gaven volgens The Los Angeles Times aan dat Bryant, Chester en hun families de rest van hun leven met de angst moeten leven dat de foto's online terechtkomen.

Daarnaast zou de stad niet snel genoeg hebben gehandeld na het ongeluk. Toen er forensisch onderzoek werd gedaan naar de elektronica van de betrokkenen, zou een van de agenten zijn telefoon al hebben gereset en was de harde schijf van de laptop van een brandweercommandant verdwenen.

Bryant schikte eerder met het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de helikopter die neerstortte. Ze klaagde het bedrijf voor honderden miljoenen aan, omdat het ongeluk voorkomen had kunnen worden als de piloot had besloten niet te vliegen vanwege het weer. Hij zou niet getraind zijn geweest voor de weersomstandigheden van dat moment. Ook de piloot kwam om het leven.

In totaal overleden er negen mensen bij het ongeluk.