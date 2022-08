Het huwelijk van Sylvester Stallone is na 25 jaar gestrand. Zijn vrouw Jennifer Flavin heeft de scheiding aangevraagd, meldt TMZ op basis van documenten.

De reden voor de scheiding staat niet in de papieren die Flavin in Florida indiende. Het gerucht dat het niet goed ging tussen de twee werd eerder deze week aangewakkerd door een bezoekje van Stallone aan een tatoeageartiest.

De tatoeage van zijn vrouw op zijn arm werd namelijk aangepast. Het is nu een afbeelding van zijn overleden hond geworden. Een woordvoerder van Stallone zei hier eerder over dat het bijwerken van de tatoeage mislukt was, waardoor de Rocky-acteur er iets anders van moest laten maken.

Flavin meldt in de documenten dat ze hun huis in Palm Beach wil hebben. Ook stelt ze dat Stallone gemeenschappelijk vermogen probeert achter te houden om er geen deel van te hoeven afstaan. Ze vraagt de rechter om in te grijpen. Ook laat ze weten haar eigen achternaam weer aan te willen nemen.

Stallone en Flavin hadden eind jaren tachtig een relatie. Stallone dumpte haar via een koeriersdienst, toen hij dacht vader te zijn geworden van de dochter van Janice Dickinson. Toen hij erachter kwam dat hij niet de vader was, verliet hij Dickinson. Niet lang daarna kwamen Stallone en Flavin weer bij elkaar. Ze trouwden in 1997. Ze hebben samen drie dochters.