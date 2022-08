Hyland (31) en Adams (38) trouwden in de buurt van Santa Barbara in de Amerikaanse staat Californië. Het stel werd in de echt verbonden door acteur Jesse Tyler Ferguson, die in Modern Family de rol van Haleys oom Mitch speelde. (Foto: Instagram Jesse Tyler Ferguson)

Hyland (31) en Adams (38) trouwden in de buurt van Santa Barbara in de Amerikaanse staat Californië. Het stel werd in de echt verbonden door acteur Jesse Tyler Ferguson, die in Modern Family de rol van Haleys oom Mitch speelde. (Foto: Instagram Jesse Tyler Ferguson)