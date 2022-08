Maxime Meiland en Leroy Molkenboer zijn tijdens hun bruiloft enkele weken geleden opgeschrikt door diverse journalisten die ongevraagd aanwezig waren. Tegen ANP zegt de realityster nu dat ze dat absoluut niet kon waarderen.

"Wij vonden dat echt niet leuk", aldus Meiland over de aanwezigheid van de journalisten van diverse entertainmentmedia. De crew van Chateau Meiland was aanwezig om opnames te maken voor de realityserie, maar onder andere ook RTL Boulevard kwam onaangekondigd langs.

"Toen Leroy me ten huwelijk had gevraagd, zeiden we al: 'Prima als de ploeg van Chateau Meiland straks bij de bruiloft is, maar verder liever geen pers.' En dan staan ze er toch. Ik kan daar heel slecht tegen. Ik geef al zoveel, dan had ik graag gezien dat onze grote dag toch een beetje privé was gebleven", vertelt de 26-jarige realityster.

De journalisten stonden op een afstand te filmen, maar het lijkt er sterk op dat het geluid van de zenders van Chateau Meiland illegaal is afgetapt. Een woordvoerder van producent Vincent TV liet eerder aan NU.nl weten uit te zoeken wat er is gebeurd tijdens de bruiloft.