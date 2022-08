Sarah van Soelen, de ex-vriendin van André Hazes, gunt de zanger het allerbeste bij zijn terugkeer op het podium. "Ik hoop dat het goed met hem gaat en dat hij zichzelf herpakt heeft", zegt ze tegen RTL Boulevard in reactie op het nieuws van zijn comeback.

Hazes liet maandag na een lange mediastilte en rustperiode weten in 2023 weer op te gaan treden. De zanger, die eerder zei een pauze te nemen vanwege een burn-out, sprak in zijn bericht ook over verslavingen die hij inmiddels heeft overwonnen.

Van Soelen, die vorig jaar een relatie met Hazes had, zegt te weten over de "donkere periode" waarin haar ex-vriend heeft gezeten. "Ik ben daar zelf ook bij geweest en dat vond ik heel erg om te zien. Daardoor hebben we alles op alles gezet en hem laten helpen. Ik hoop dat hij veel over zichzelf heeft geleerd, weet wat hij leuk vindt, goede mensen om zich heen heeft en van zich af heeft leren bijten en met beide benen op de grond staat, want hij kan dit aan. Hij is de liefste die ik ken."

De twee hebben volgens Van Soelen geen contact meer. "Dat vind ik heel jammer want ik ben ook mijn maatje kwijt. Ik weet dat hij een hart van goud heeft en mijn deur staat altijd voor hem open."

Over wat Hazes het afgelopen jaar meemaakte heeft Videoland een documentaire gemaakt. Van Soelen had daar ook aan meegewerkt maar liet later weten dat ze eruit geknipt wilde worden. Hoewel ze uiteindelijk niet in de serie te zien zal zijn, zegt ze er wel naar te gaan kijken.