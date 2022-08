Musicalacteur Stanley Burleson heeft zijn vriend Marcel Visscher maandagavond ten huwelijk gevraagd. Visscher die ook musicalacteur is, deelt het aanzoek maandag op Instagram.

"Lieve Marcel, Ik hou van jou met heel mijn hart en ik wil je nooit meer kwijt... en ik zal je ook nooit meer kwijt en vraag je of je met me wilt trouwen", zegt Burleson in de video, terwijl hij op een knie gaat.

Ook vriendin en collega Mariska van Kolck deelt beelden van het aanzoek op Instagram. "Stanley vraagt zijn Marcel na twintig jaar ten huwelijk", schrijft ze.

Burleson en Visscher zijn al bijna twintig jaar samen.