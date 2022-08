Rocky Hehakaija heeft haar vriendin Bettina Perremuto tijdens een vakantie in New York ten huwelijk gevraagd. Dat deelt de 38-jarige voetbalster dinsdag op Instagram.

"Ze zei ja", schrijft Hehakaija. "Liefde is liefde mensen." Het stel vierde de verloving bij een concert van Alicia Keys.

De Wie is de Mol?-winnares is al een paar jaar samen met Perremuto. Ze ontmoetten elkaar in 2019 in Paradiso in Amsterdam.