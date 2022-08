Harry Styles probeert wekelijks therapie te volgen. De zanger vertelt in gesprek met Rolling Stone dat hij dit al een paar jaar doet om zijn emoties beter te begrijpen.

"Ik ga een keer per week naar therapie. Ik sport elke dag om voor mijn lichaam te zorgen, dus waarom zou ik dat niet ook voor mijn hoofd doen?", zegt de 28-jarige zanger.

"Er zijn zoveel emoties die vreemd aanvoelen voordat je ze goed analyseert", meent hij. "Ik ga er echt graag diep op in. Ik denk niet 'ik wil me niet zo voelen', maar eerder 'hoe komt het dat ik me zo voel?'"

De zanger wil zich graag open en kwetsbaar voor zijn omgeving opstellen, maar probeert tegelijk zijn persoonlijke leven af te schermen voor de wereld. "Als ik aan het werk ben, werk ik heel hard en ben ik erg professioneel, denk ik. Als ik niet werk, ben ik dat niet. Volgens mij ben ik open, kan ik me kwetsbaar opstellen en ben ik ook wel redelijk koppig."

"Ik kan ook wel egoïstisch zijn, maar ik denk wel dat ik een zorgzaam iemand ben. Als ik ooit kinderen krijg, zal ik die ook aansporen om zichzelf te zijn en zich kwetsbaar op te stellen en dingen te delen met anderen."

De zanger, die doorbrak als lid van de boyband One Direction, scoorde dit jaar een grote hit met het nummer As It Was van zijn derde album Harry's House. Vorige maand stond hij tweemaal in een uitverkocht Ziggo Dome in Amsterdam.