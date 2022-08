Jarenlang waren Nick & Simon onafscheidelijk en ze leken nooit bonje te hebben. Nadat de zangers aankondigden zich meer op solowerk te gaan richten, zwellen de geruchten aan dat de twee niet meer de beste vrienden zijn. Wat is er aan de hand tussen Nick & Simon?

Eerder deze maand pakten media groots uit met de het nieuws dat Nick & Simon uit elkaar zouden gaan. Het management van het duo liet toen aan NU.nl weten dat het allemaal niet zo definitief was. De zangers willen meer tijd maken voor solowerk, maar hun agenda staat de komende tijd nog bomvol gezamenlijke optredens en opnames.

Geruchten over ruzie tussen de twee Volendammers laaiden afgelopen weekend weer op door een uitzending van SBS-programma I Want Your Song. Het viel tv-recensenten op dat er amper interactie tussen het duo was.

"Als je samen in een tv-programma te gast bent waar je elkaar amper een blik waardig gunt, nauwelijks met elkaar praat en óók nog bevestigt dat jullie het eigenlijk nooit met elkaar eens zijn, slaat zelfs een bloedserieuze recensent aan het speculeren", schrijft Alex Mazereeuw in de Volkskrant.

Televisiekenner Tina Nijkamp sluit zich daarbij aan. "Het viel me heel erg op dat Nick en Simon elkaar in I Want Your Song geen enkele keer aankeken. Zelfs niet in de clip", zegt ze verwijzend naar de videoclip voor het nummer Leef De Dag dat uit het programma voortkwam.

Wie volgt wie op Instagram?

Ondertussen zijn ook de Instagram-accounts van Nick Schilder, Simon Keizer en hun echtgenotes voer voor speculatie over een mogelijke ruzie. Kirsten Schilder, de vrouw van Nick, volgt Simon niet meer op Instagram, maar zijn vrouw Annemarie nog wel. Nick volgt Simon nog wel, maar Simons vrouw niet. Simon volgt maar vijf accounts, waar Nick er geen van is. Simons vrouw Annemarie is de enige die haar eigen man, de andere helft van het duo en diens vrouw nog volgt.

Shownieuws weet te melden dat de zangers afgelopen weekend ook niet samen naar hun optreden bij Festival Zand in Almere zijn gereisd. Zo stond Nick in de file, terwijl Simon wel op tijd aanwezig was. Ze reden dus niet in dezelfde auto, terwijl ze beiden in Volendam wonen. Een verslaggever van het programma zegt dat er tijdens het optreden in Almere amper interactie tussen de mannen was te bespeuren.

Terwijl de geruchten aanzwellen, zwijgen Nick & Simon in alle talen. De zangers staan de pers niet te woord voordat ze maandag 29 augustus in de talkshow Jinek plaatsnemen om over hun toekomstplannen te praten. Dan zal meer duidelijk worden over hoe definitief de breuk is en mogelijk ook wat daarvan de oorzaak is.