Ben Affleck en Jennifer Lopez organiseren dit weekend een huwelijksfeest op een bijzondere plek. De festiviteiten vinden namelijk plaats op het landgoed van Affleck in Georgia, dat volgens TMZ twintig jaar geleden bedoeld was als de locatie voor hun bruiloft.

Het pasgetrouwde stel lijkt groots uit te pakken. Het landgoed is 100 hectare groot en er zijn meerdere huizen op het terrein. Toen Lopez en Affleck verloofd waren in 2002, zou dit de trouwlocatie worden.

Lopez en Affleck trouwden op 16 juli tijdens een kleine ceremonie in Las Vegas. "We hebben het gedaan. Liefde is mooi, liefde is vriendelijk en liefde is geduldig", schreef de artieste, verwijzend naar het feit dat ze al eens eerder verloofd was met de acteur.

Het stel was in 2002 verloofd, maar ging vlak voor de bruiloft in 2004 uit elkaar. Vervolgens trouwde Lopez met zanger Marc Anthony en Affleck met actrice Jennifer Garner. Beide huwelijken hielden geen stand. Een jaar geleden kwam 'Bennifer', zoals het stel ook wordt genoemd, tot grote vreugde van de fans weer bij elkaar.