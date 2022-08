De Kardashian-familie kan geen stap zetten of de paparazzi staan klaar om een foto te maken. Bij ieder bezoekje aan een winkel of pretpark willen fans op de foto met de realitysterren. De volwassen Kardashians hebben hard gewerkt voor die aandacht, maar de nieuwe generatie heeft nooit om de spotlights gevraagd. North West is er klaar mee.

"Stop", schrijft North West op een bordje als ze vooraan zit bij een modeshow met haar moeder. De boodschap is gericht tegen de paparazzi. Negen jaar oud is ze pas, en er zijn weinig momenten in Norths leven die niet zijn vastgelegd. Al van jongs af aan gaat ze met haar ouders, Kim Kardashian en rapper Ye, mee naar modeshows en is ze te zien op de sociale media van haar familie. Ook in de realityseries rond de familie was ze te zien.

Er zijn regels, heeft haar moeder eerder verteld. North, Saint, Chicago en Psalm zijn alleen met toestemming van beide ouders te zien in de realityseries en vooral niet te vaak. Foto's waar de kinderen opstaan gaan alleen op sociale media als zowel Kim als Ye goedkeuring heeft gegeven en de kinderen hebben zelf (nog) geen accounts.

1 North West vraagt paparazzi te stoppen met foto's te maken met bord

'Ik zei: geen foto's!'

Toch was North slechts twee jaar oud toen ze al kenbaar maakte alle aandacht wat veel te vinden. Op een video uit 2015 is te zien hoe North met haar kinderjuf aankomt bij een dansstudio waar een tiental fotografen staan te wachten. North loopt in een tutu, klaar voor de les, en heeft duidelijk weinig zin in de aandacht. "Ik zei: geen foto's!"

Een jaar later, North is dan drie jaar, deelt haar moeder een video van de peuter. "Geen foto's!", roept North terwijl ze genesteld ligt onder een enorme bontjas. "Waarom?", vraagt haar moeder. Maar de peuter glijdt alweer van de bank af.

In de jaren daarna komen deze gevoelens van North vaker naar voren. Een goed voorbeeld is als ze als zesjarige met haar familie in New York is. De camera's van de realityserie van de familie, Keeping Up With the Kardashians, volgen moeder en dochter. Op straat staan tientallen mensen stil om de twee te kunnen zien. "Waarom zijn er zoveel mensen die foto's van ons maken?", vraagt North haar moeder.

North weet dan nog niet hoe bijzonder haar jeugd eigenlijk is, vertelt Kim Kardashian in 2019 aan Jimmy Kimmel. "Kourtney (Kims zus, red.) en ik hebben het met onze kinderen een beetje gehad over wat we doen. Naarmate ze ouder worden zullen we dat gesprek voortzetten."

North West op tweejarige leeftijd in de armen van haar moeder. North West op tweejarige leeftijd in de armen van haar moeder. Foto: Getty Images

'Laat ons met rust!'

De dochter van Kim is niet de enige van de nieuwe generatie die zich uitspreekt tegen de aandacht. Ook kinderen van Kourtney hebben te kennen gegeven de spotlight niets te vinden. "Laat ons met rust", riep de zevenjarige Reign nog niet zo lang geleden tegen paparazzi. En de twaalfjarige Mason heeft zijn moeder gevraagd geen foto's meer van hem op sociale media te plaatsen.

Kourtney luistert naar haar zoon, maar North blijft wel meegaan naar modeshows en momenten waar paparazzi op de loer ligt. Wellicht dat ze het niet zo erg vindt als ze laat merken. "Iedereen die North kent, weet hoe grappig ze dit vindt", schreef Kim bij een video waarop haar dochter te zien is met het Stop-bord. En toch: North blijft het herhalen. "Hou eens op met ons achtervolgen."