Jonah Hill zal voorlopig zijn nieuwe films niet gaan promoten, meldt NME donderdag. De Amerikaanse acteur gaat werken aan zijn mentale gezondheid. Hill lijdt al bijna twintig jaar aan paniekaanvallen.

De paniekaanvallen worden erger door mediaoptredens en publieke evenementen, zegt de 38-jarige Hill in een openbare brief. Daarin beschrijft hij ook tot welke andere realisaties hij kwam bij het maken van de documentaire Stutz.

In de film bespreekt Hill, bekend van films als Superbad, 22 Jump Street en The Wolf of Wall Street, zijn mentale gezondheid met zijn eigen therapeut, dokter Phil Stutz. De documentaire gaat ook over mentale gezondheid in het algemeen. "Het doel van deze film is om de handvatten die ik in therapie heb geleerd, door te geven aan het publiek."

Hill neemt een "belangrijke stap om zichzelf te beschermen" door voorlopig geen films te promoten. "Als ik toch publieke optredens zou doen, zou ik mezelf alleen maar zieker maken." Ook vindt de acteur het integer om het advies uit zijn eigen documentaire op te volgen.

Met de openbare brief en de nieuwe film doet Hill een poging om mentale gezondheid te normaliseren. "Ik begrijp dat dit een privilege is", voegt Hill toe. Hij erkent dat hij niet het risico loopt zijn baan te verliezen.

Hill speelt ook in de comedy You People, die dit jaar nog te zien is op Netflix. Eerder deze week kondigde ook acteur Tom Holland aan een pauze in te lassen vanwege zijn mentale gezondheid.