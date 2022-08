Frank Jansen en Rogier Smit zijn definitief gescheiden. Dat vertelt Jansen na de rechtszaak rond hun scheiding, die donderdagochtend diende in de rechtbank van Den Haag.

"Het heeft lang geduurd", aldus Jansen, die samen met Smit als interieurstylist in het programma Paleis voor een Prikkie te zien was. "De rechter heeft keurig geluisterd naar al onze verhalen. Het ging mij er alleen om dat ik gescheiden wil zijn. Rogier probeert allerlei dingen."

Jansen vertelde maandag in De Telegraaf dat Smit de papieren alleen zou willen ondertekenen als hij akkoord zou gaan met 10.000 euro alimentatie per maand. "Ik ben een oudere man met een jongere ex-partner, die prima zijn eigen inkomen kan genereren. Het is toch van de zotte dat ik alimentatie moet betalen? Dat gaat dan ook niet gebeuren."

De 76-jarige Jansen vroeg twee jaar geleden een scheiding aan na zeventien jaar huwelijk, kort nadat het duo van SBS6 was overgestapt naar RTL. De twee stopten met televisie maken omdat ze hun privéproblemen niet konden uitpraten. De samenwerking met RTL is inmiddels ontbonden.

Jansen verheugt zich op de toekomst, nu hij officieel vrijgezel is. "Het is heel anders, want ik ben ineens alleen. Maar ik mag nu weer vrij flirten met de hele wereld. Dat ga ik dan ook gauw doen. En de ellende snel vergeten."

De 47-jarige Smit was donderdag niet direct bereikbaar voor commentaar.