Rapper A$AP Rocky heeft woensdag in de rechtbank in Los Angeles zijn onschuld bepleit in de zaak waarin hij wordt verdacht van het mishandelen van een bekende vorig jaar. Dat meldt muziektijdschrift Rolling Stone.

Rakim Mayers, zoals de rapper officieel heet, zou in november vorig jaar met een vuurwapen op Terell Ephron hebben geschoten. Ephron was vroeger ook lid van het hiphopcollectief A$AP Mob, waartoe Rocky ook behoort.

Ephron had met Mayers afgesproken om een geschil uit te praten, maar werd naar eigen zeggen - zonder iets te hebben uitgelokt - meerdere keren door Rocky beschoten met een semiautomatisch wapen.

A$AP Rocky werd in april op het vliegveld van Los Angeles gearresteerd vanwege betrokkenheid bij de schietpartij. Hij werd vrijgelaten na het betalen van een borgsom van ruim een half miljoen euro.

Ephron eist schadevergoeding

Ephron stelt dat hij nog altijd emotionele problemen heeft als gevolg van de schietpartij en eist een schadevergoeding van Mayers. Hij beweert dat een groot deel van het schietincident op camera is vastgelegd.

Eerder liet een politiebron al aan TMZ weten dat er videobeelden van de schietpartij waren opgedoken. Als Mayers schuldig wordt bevonden, kan hij negen jaar celstraf krijgen.