De negentienjarige man die vorig jaar met een kruisboog bij Windsor Castle werd gearresteerd, was van plan de Britse koningin Elizabeth te doden. Dat werd woensdag duidelijk tijdens een hoorzitting in de rechtbank in Londen. Hij wilde met zijn actie wraak nemen op de gevestigde orde.

Het voorval vond op 25 december 2021 plaats. Koningin Elizabeth was op dat moment met onder anderen prins Charles, diens vrouw Camilla en enkele andere familieleden op het kasteel.

"Ik ben hier om de koningin te vermoorden", zou de twintigjarige Jaswant Singh Chail bij het binnendringen van het terrein hebben geroepen. Hij droeg een masker en had een capuchon over zijn hoofd getrokken. Een destijds aanwezige politieagent zei woensdag in de rechtbank dat het leek alsof hij zo uit een film kwam.

Na onderzoek door de antiterrorismepolitie werd Chail beschuldigd van bedreiging met de dood en wapenbezit.

Ook wordt hij verdacht van een overtreding van de Treason Act. In dat geval wordt iemand verdacht van "het afvuren of richten van vuurwapens, of het gooien of gebruiken van een voorwerp of wapen, met de bedoeling Hare Majesteit te verwonden of op te schrikken".

Vorstin heeft vaker te maken met indringers

Het is niet de eerste keer dat iemand probeerde Windsor Castle of een ander verblijf van de Britse koningin binnen te dringen. Eerder in 2021, kort na het overlijden van prins Philip, probeerde een koppel over het hek te klimmen.

Het bekendste voorval vond plaats in 1982, toen Michael Fagan inbrak in Buckingham Palace. De man sloop rond in het paleis en ging ongezien weer weg. Een maand later wist hij weer binnen te komen en sloop hij zelfs de slaapkamer van koningin Elizabeth in. De koningin alarmeerde de beveiliging en Fagan werd aangehouden.

De man, die volgens zijn moeder groot fan van de vorstin was, werd niet vervolgd. Wel werd hij enkele maanden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.